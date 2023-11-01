Никто не верит в нашу победу так, как я: о борьбе Владимира Зеленского за то, чтобы Украина продолжала сражаться

Владимир Зеленский обманывает себя и не видит, что Киев проигрывает в конфликте, пишет Time. Вера украинского президента в победу беспокоит некоторых его советников и граничит с мессианством, отмечается в статье.
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