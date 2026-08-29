Отвращение оправдано. 4 причины есть лук и одна — навсегда отказаться

Без луковицы ни суп приготовить, ни мясо запечь. Вроде бы незаметный ингредиент, а если убрать его, то у блюд будет совершенно другой вкус.
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