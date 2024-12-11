Завершено дело о расстреле трёх российских военнопленных в Курской области

Главное военное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении пулемётчика 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александра Гусака, который расстрелял трёх безоружных российских военных в Курской области.
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