Польша получила первые корейские броневики KLTV

Польша получила от Южной Кореи первые бронеавтомобили KLTV, предназначенные для изучения и освоения. В дальнейшем польское руководство планирует провести локализацию производства и выпустить на своих предприятиях тысячи таких машин.
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