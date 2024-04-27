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Военное обозрение

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Польша получила первые корейские броневики KLTV

Польша получила первые корейские броневики KLTV

Польша получила от Южной Кореи первые бронеавтомобили KLTV, предназначенные для изучения и освоения. В дальнейшем польское руководство планирует провести локализацию производства и выпустить на своих предприятиях тысячи таких машин.

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