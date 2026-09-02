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Юлле Мадизе избрана президентом Эстонии на фоне оппозиционного бойкота и пикетов

2 сентября 2026 года в эстонском парламенте Рийгикогу состоялись выборы нового президента страны. Канцлер юстиции Юлле Мадизе была избрана на этот пост в первом туре голосования, получив поддержку 71 из 101 депутата при необходимых 68 голосах.

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