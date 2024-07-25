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Царьград

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Вертолёт Ми-28 разбился на юго-западе Калужской области

Вертолёт Ми-28 разбился на юго-западе Калужской области

Сообщается, что все члены экипажа погибли.В Калужской области потерпел крушение вертолёт Ми-28. Он разбился в безлюдной местности в Жиздринском районе, который находится на юго-западе региона.

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