Байден уступает Трампу на 10 процентных пунктов по уровню поддержки избирателей

Согласно исследованию компании Rasmussen Reports, бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главы государства Джо Байдена на 10 процентных пунктов по уровню поддержки американских граждан.
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