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Комитет судей Испании подержал решение не перебивать пенальти «Реала» в матче с «Бетисом». Одна нога Бартры осталась на земле, вторая была в воздухе

Технический комитет судей Испании (CTA) объяснил, почему пенальти «Реала» в матче с «Бетисом» (0:1) не нужно было перебивать.

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