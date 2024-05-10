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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев о 9 голах в 11 матчах с «Динамо»: «Скорее стечение обстоятельств. «Краснодару» я забил даже больше»

– 9 голов в 11 матчах за «Спартак» против динамовцев – по-настоящему впечатляющая статистика. У тебя есть ответ, почему так достается именно бело-голубым? – Дерби – это всегда особенные матчи.

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