Гастроли новосибирских театров в районах области можно будет посетить по "Пушкинской карте"

Номинал карты составляет пять тысяч рублей в год. К программе подключились 243 организации культуры Новосибирской области.
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