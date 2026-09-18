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Царьград

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Гастроли новосибирских театров в районах области можно будет посетить по "Пушкинской карте"

Гастроли новосибирских театров в районах области можно будет посетить по "Пушкинской карте"

Номинал карты составляет пять тысяч рублей в год. К программе подключились 243 организации культуры Новосибирской области.

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