Новая выставка откроется в павильоне «Макет Москвы» во Всемирный день поэзии

Всемирный день поэзии отметят 21 марта в выставочном павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ. Для гостей приготовили тематическую программу из светотехнических представлений, фотовыставки и поэтических выступлений.
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