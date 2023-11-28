Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

212 подписчиков

Президент Чехии: Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины

Президент Чехии: Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины

Как отметил в беседе с Corriere della Sera президент Чехии Петр Павел, Запад не сдержал ранее данных Украине обещаний — уровень военной поддержки Киеву оказался недостаточным для продолжения активных боевых действий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх