Президент Чехии: Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины

Как отметил в беседе с Corriere della Sera президент Чехии Петр Павел, Запад не сдержал ранее данных Украине обещаний — уровень военной поддержки Киеву оказался недостаточным для продолжения активных боевых действий.
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