Цена Tron возросла на 7% благодаря новым общественным проектам

Tron (TRX) вырос на 7% в цене за последние 24 часа, привлекая внимание рынка. Этот рост во многом заслуга Джастина Сана, основателя блокчейна, который сделал значительные инвестиции в сектор мем-токенов и представил новые проекты.
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