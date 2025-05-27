Более 25 миллионов человек приняли участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей»

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. К различным программам платформы «Россия – страна возможностей» присоединилось более 25 миллионов человек, отметил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии