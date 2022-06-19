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Новая проблема стратегической безопасности США

Новая проблема стратегической безопасности США

Американцы пока не могут компенсировать возникшие стратегические уязвимости. Часть первая В первых числах июня 2022 года появились очень четкие сигналы, выражающие предельную обеспокоенность США по  вопросам стратегической стабильности.

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