Новая проблема стратегической безопасности США

Американцы пока не могут компенсировать возникшие стратегические уязвимости. Часть первая В первых числах июня 2022 года появились очень четкие сигналы, выражающие предельную обеспокоенность США по вопросам стратегической стабильности.
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