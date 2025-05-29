СВО может продлиться еще год, заявил Зеленский: главное за сутки

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. СВО может продлиться еще год, канцлер ФРГ Мерц пообещал усилить военную поддержку Киева, Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.
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