СВО может продлиться еще год, заявил Зеленский: главное за сутки

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. СВО может продлиться еще год, канцлер ФРГ Мерц пообещал усилить военную поддержку Киева, Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.