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Юрист рассказал, в каком случае дарение квартиры может обернуться проблемами

Юрист рассказал, в каком случае дарение квартиры может обернуться проблемами

С 2025 года правила дарения квартир ужесточили, а риски возникли даже после оформления сделки. Как сообщает "Прайм", об этом заявил управляющий партнер АБ "Куприянов, Кириллова и Партнеры" Артемий Куприянов.

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