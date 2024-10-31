Рецептурный аппарат: электронные сигареты предлагают продавать в аптеках

Электронные сигареты и средства доставки никотина предложили продавать в аптеке по рецепту. С такой инициативой в адрес главы правительства Михаила Мишустина обратился Национальный союз защиты прав потребителей.
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