В Смоленске суд вынес очередной приговор по громкому делу об откатах в медицинском университете

Взяткодатель, получивший «жирные» контракты, избежал реального срока - в отличие от экс-работницы смоленского вуза и её мужа Руководитель коммерческой организации признан местным судом виновным в даче взяток теперь уже бывшей руководительнице контрактной службы Смоленского государственного медицинского университета.