ЕДГ-2025: главные события недели

Основными темами повестки глав регионов, где в следующем году пройдут выборы, на неделе с 26 октября по 1 ноября стали реализация социальных программ, развитие инвестпроектов и поддержка военнослужащих СВО, говорится в докладе Центра политической конъюнктуры «Риски и прогнозы кампаний ЕДГ-2025: аналитический мониторинг итогов недели 26 октября — 1 ноября».