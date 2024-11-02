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ЕДГ-2025: главные события недели

Основными темами повестки глав регионов, где в следующем году пройдут выборы, на неделе с 26 октября по 1 ноября стали реализация социальных программ, развитие инвестпроектов и поддержка военнослужащих СВО, говорится в докладе Центра политической конъюнктуры «Риски и прогнозы кампаний ЕДГ-2025: аналитический мониторинг итогов недели 26 октября — 1 ноября».

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