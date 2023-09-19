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Уссурийска прокуратура организовала проверку о нарушении жилищных прав

Уссурийска прокуратура организовала проверку о нарушении жилищных прав

Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по публикациям в СМИ о нарушении жилищных прав местной жительницы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на тг-канал (18+) прокуратуры Приморского края.

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