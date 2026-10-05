Трусова вошла в состав участниц Мемориала Дениса Тена

Фото: соцсети фигуристки В четверг, 8 октября, в Алма-Ате (Казахстан) стартует турнир серии «Челленджер» — Мемориал Дениса Тена — 2026.
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