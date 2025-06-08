Белый дом начал требовать от сторонников Трампа и Маска «выбрать сторону»

Администрация Белого дома начала оказывать давление на высокопоставленных чиновников, которые поддерживали президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, требуя от них определиться в конфликте.
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