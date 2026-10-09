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Украине не хватает $67 млрд для покрытия дефицита бюджета в 2027 году

Украине не хватает $67 млрд для покрытия дефицита бюджета в 2027 году

Минобороны Украины запрашивает на расходы в 2027 году около $175 млрд, однако на военные цели в украинский бюджет было заложено $108,3 млрд и не предусматривает такие запросы оборонного ведомства.

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