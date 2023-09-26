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Собчак обсудила лично с Кадыровым избиение сыном главы Чечни поджигателя Корана

Собчак обсудила лично с Кадыровым избиение сыном главы Чечни поджигателя Корана

Ксения Собчак сообщила, что она обсудила лично с главой Чечни Рамзаном Кадыровым избиение его 15-летним сыном поджигателя Корана Никиты Журавеля.

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Комментарии
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Катерина
Хорошо  хоть,  что  Собчак  с   мамой  имеют  возможность  что-то  вякнуть против  средневековья... Вот  поэтому  я  и  не  присоединяюсь  к  вою  против  них.
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9 час.
Erl Schweizer
&quot;Собчак обсудила лично с Кадыровым избиение сыном главы Чечни поджигателя Корана&quot;. В качестве кого? Ну ладно, эта штучка благодаря блатным связям влезет в любой момент в TV, но вот уважаемым людям пора бы уж отвернуться от людей с блатными связями, разговаривать с народом, а не с К.Собчак.
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8 час.
Марина Стрижкова
Что за шишка с золотой ложкой в ж---пе? Кто прислушивается к ее мнению? Не политик, бездарная особа, и куда лезет вечно?
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7 час.

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