Катерина Хорошо хоть, что Собчак с мамой имеют возможность что-то вякнуть против средневековья... Вот поэтому я и не присоединяюсь к вою против них.

Erl Schweizer "Собчак обсудила лично с Кадыровым избиение сыном главы Чечни поджигателя Корана". В качестве кого? Ну ладно, эта штучка благодаря блатным связям влезет в любой момент в TV, но вот уважаемым людям пора бы уж отвернуться от людей с блатными связями, разговаривать с народом, а не с К.Собчак.