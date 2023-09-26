Ксения Собчак сообщила, что она обсудила лично с главой Чечни Рамзаном Кадыровым избиение его 15-летним сыном поджигателя Корана Никиты Журавеля.
Собчак обсудила лично с Кадыровым избиение сыном главы Чечни поджигателя Корана
Комментарии
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Катерина
Хорошо хоть, что Собчак с мамой имеют возможность что-то вякнуть против средневековья... Вот поэтому я и не присоединяюсь к вою против них.
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9 час.
Erl Schweizer
"Собчак обсудила лично с Кадыровым избиение сыном главы Чечни поджигателя Корана". В качестве кого? Ну ладно, эта штучка благодаря блатным связям влезет в любой момент в TV, но вот уважаемым людям пора бы уж отвернуться от людей с блатными связями, разговаривать с народом, а не с К.Собчак.
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8 час.
Марина Стрижкова
Что за шишка с золотой ложкой в ж---пе? Кто прислушивается к ее мнению? Не политик, бездарная особа, и куда лезет вечно?
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7 час.
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