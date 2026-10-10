Дубинский назвал украинских политиков-миротворцев «дешёвыми фриками»: требуют «мира» на условиях Зеленского

Украинский оппозиционный политик, депутат Верховной рады Александр Дубинский, который уже более 33 месяцев удерживается в застенках по подозрению в госизмене, но без решения суда на сей счёт, раскритиковал своих коллег-политиков с Украины, которые декларируют призывы к миру.