Аэрокосмическое агентство NASA сократило экипаж миссии Crew-9 компании SpaceX до двух человек. К Международной космической станции отправятся американский астронавт Ник Хейг (Nick Hague), а также российский космонавт Александр Горбунов.
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