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Зеленский обвинил пережившего войну Берлускони, что «он не был свидетелем ракетных ударов»

Зеленский обвинил пережившего войну Берлускони, что «он не был свидетелем ракетных ударов»

Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил экс-главу правительства Италии Сильвио Берлускони в том, что он никогда не сталкивался с бомбежкой, когда тот был свидетелем бомбардировки родного Милана, пишет Взгляд.

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