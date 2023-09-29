Спад немецкой экономики по итогам 2023 года может составить 0,6%

Первая экономика Европы уверенно движется к своему первому году после пандемии, в котором будет зафиксирован спад валового производства, считают пять немецких экономических институтов, консультирующих правительство ФРГ по вопросам экономики.
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