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Трамп анонсировал визит Кушнера и Уиткоффа на Украину и прокомментировал лицензию на Patriot

Трамп анонсировал визит Кушнера и Уиткоффа на Украину и прокомментировал лицензию на Patriot

Киев готовится к приёму высокопоставленных гостей из Вашингтона. Как стало известно из интервью президента США Дональда Трампа британскому изданию Financial Times, уже в ближайшие дни Украину посетят спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

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