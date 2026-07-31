Трамп анонсировал визит Кушнера и Уиткоффа на Украину и прокомментировал лицензию на Patriot

Киев готовится к приёму высокопоставленных гостей из Вашингтона. Как стало известно из интервью президента США Дональда Трампа британскому изданию Financial Times, уже в ближайшие дни Украину посетят спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.