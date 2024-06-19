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Татьяна Монтян: Генсек НАТО угрожает Китаю и не только

Татьяна Монтян: Генсек НАТО угрожает Китаю и не только

­Генсек НАТО Столтенберг снова угрожает серьезными последствиями — на этот раз Китаю. По его словам, страны НАТО введут экономические санкции против Китая за поддержку российской агрессивной агрессии, если Пекин не изменит свой текущий курс.

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