Татьяна Монтян: Генсек НАТО угрожает Китаю и не только

Генсек НАТО Столтенберг снова угрожает серьезными последствиями — на этот раз Китаю. По его словам, страны НАТО введут экономические санкции против Китая за поддержку российской агрессивной агрессии, если Пекин не изменит свой текущий курс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии