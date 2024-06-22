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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Роналду 0 голов в 3 матчах против Турции. Букмекеры верят, что форвард забьет туркам на Евро-2024

Турция сыграет с Португалией во 2-м туре группового этапа Евро-2024. Букмекеры считают сборную Португалии фаворитом.

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