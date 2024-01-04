«Трамп 2.0 — угроза для Великобритании». С таким заголовком вышла сегодня газета i. Она приводит мнение бывших высокопоставленных британских дипломатов о том, что правительство должно немедленно вырабатывать план чрезвычайных действий на случай победы Трампа на президентских выборах в США.