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Владимир Корнилов: Трамп 2.0 — угроза для Великобритании

Владимир Корнилов: Трамп 2.0 — угроза для Великобритании

«Трамп 2.0 — угроза для Великобритании». С таким заголовком вышла сегодня газета i. Она приводит мнение бывших высокопоставленных британских дипломатов о том, что правительство должно немедленно вырабатывать план чрезвычайных действий на случай победы Трампа на президентских выборах в США.

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