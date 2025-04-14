В Госдуме напомнили, что в 2026 году страховые пенсии повысят в два этапа

Страховые пенсии в России начнут повышать в два этапа с 2026 года. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов, передает RT.