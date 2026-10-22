Луис Диас может выбыть из строя на 4-6 недель из-за небольшого мышечного надрыва задней поверхности левого бедра.
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