ESPN насчитал около 500 млн в будущей платежной ведомости «Оклахомы» после драфта-2027. «Возможно, вы слышали о том, насколько дорогим может стать состав «Тандер» в следующем сезоне (2027/28), но вряд ли осознаете, насколько.
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