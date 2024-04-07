Главе ведомства будет доложено об обстоятельствах происшествия с ребенком в океанариуме на острове Русском

5 апреля 2024 года в океанариуме на острове Русском во время посещения основного здания с родителями 3-летний ребенок, зайдя между батареями у панорамного фасада на втором этаже, провалился в проем между фасадом и полом второго этажа.
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