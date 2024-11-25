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Экономист заявил об отсутствии нормального руководства в США и НАТО

Экономист заявил об отсутствии нормального руководства в США и НАТО

В Соединенных Штатах и НАТО в настоящее время нет нормального руководства. При этом действующий американский глава Джо Байден вызывает сильную тревогу, выразил мнение экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom.

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