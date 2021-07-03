Грязь не смыть антисептиком: Политики взяли на вооружение вакцины

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаГрязь не смыть антисептиком: Политики взяли на вооружение вакцины Сказочная трансформация произошла буквально на днях с нашими либеральными политиками и "гражданскими активистами".Вернуться к статье1311НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановЖаренный Петух уже здесь и жестоко клюет!!Сергей КВероятно по СПУТНИКУ готовится сосредоточенный удар.Надежда ЗахароваВакцина стала для либералов не средством профилактики, а инструментом политической борьбы. А в политике, по их мнению, позволено если не всё, то многое. В том числе и такие методы, грязь с которых не смыть никаким антисептиком. нельзя их пускать в политику, вновь будет 91 годВиктор МуравьевПусть желающие покупают за границей любую приглянувшуюся им вакцину и сами себе её вкалывают, или встают на очередь на платный укол в соответствующие заведения, но кто им будет выдавать свидетельства о вакцинации?Владимир ПетросовПравильное требование. Кто желает прививаться импортной вакциной, имеет право заплатить за прививку и привиться.ИИскандерА что ещё остаётся яблочным червякам, кроме как сотрясать воздух? Их главарь, гундосый Гирш Явлинский, на прошлых президентских выборах получил без малого В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ голосов, чем Ксюха Собчак. Московское быдло, желающее выглядеть "интеллигентно", и сегодня выбирает червяков в муниципалы, но жиреющая на провинции Москва - не вся Россия. Так что червякам есть о чём беспокоиться и суетиться.Занилов ВладимирНа каком основании хоть политики, хоть оппозиция, хоть кто угодно присваивают себе право говорить от имени всего народа? То граждане просят повысить налоги, то им вакцину импортную подавай, то ещё что-то хотят. А я сижу и ни сном, ни духом. То ли я не народ, толи эти простые самозванцы и вруны.Сергей ГунькинНу чтож тут не понятного политики это настоящий народ а самозванцы это мы. Мы же дубы не понимаем что этот(народ) за наше счастливое детство бьётся.VvolkovВо, а у меня такая мысль появилась - поскольку наши прививки не признают за рубежом, а ентим политикосам хоттца слетать на тусовку в Европу они и требуют привить им зарубежную вакцину. Может им ввести её в ягодичную мышцу и сапогом промассажировать? Пусть летят...Irina ProstayaКак бы ни было, но у каждого человека действительно должен быть выбор. И только он сам должен решать какую вакцину ставить, если ставить, а не так, как делается сейчас. Более того, в Москве, сейчас нет ничего, кроме Спутника.Алла ДубининаВыборы - обострение всех и вся. как бы за борьбой с ЕР не пропустить Яблочников- по сути одно и тоже служат одному , но разным подразделениям врагов народа...Владимир ТихомировДолжен быть выбор: вакцинируешься или идёшь в резервацию.... .добровольно,конечно. Естественно.ЛеонидЛибероту, которая ширнулась нашей вакциной, не принимает забугорье, вот они и заголосили о правах...Комментировать
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