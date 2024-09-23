Мошенники стали чаще создавать фальшивые благотворительные сайты. Аферисты создают страницы в соцсетях или фальшивые веб-сайты, предлагающие жертвам сделать пожертвование на благие цели, например, на помощь пострадавшим от стихийных бедствий или болезней.