Мошенники стали чаще создавать фальшивые благотворительные сайты. Аферисты создают страницы в соцсетях или фальшивые веб-сайты, предлагающие жертвам сделать пожертвование на благие цели, например, на помощь пострадавшим от стихийных бедствий или болезней.
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