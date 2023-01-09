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Коннор сделал 4-й хет-трик в НХЛ и делит 4-е место с Элерсом в истории «Виннипега»/«Атланты». Рекордсмен – Ковальчук с 11 хет-триками

Коннор сделал 4-й хет-трик в НХЛ и делит 4-е место с Элерсом в истории «Виннипега»/«Атланты». Рекордсмен – Ковальчук с 11 хет-триками

Форвард «Виннипега» Кайл Коннор забил три гола в матче чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (7:4) и был признан первой звездой.

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