Нападающий "Куньлуня" Лихачев: Овечкин не изменился за 15 лет

Нападающий китайского клуба Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар" Ярослав Лихачев рассказал о том, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" из НХЛ Александр Овечкин вообще не поменялся за последние 15 лет своей карьеры.
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