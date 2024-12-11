Нападающий "Куньлуня" Лихачев: Овечкин не изменился за 15 лет

Нападающий китайского клуба Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар" Ярослав Лихачев рассказал о том, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" из НХЛ Александр Овечкин вообще не поменялся за последние 15 лет своей карьеры.