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Шуваев сообщил о пострадавших в Белгороде после удара ВСУ

Шуваев сообщил о пострадавших в Белгороде после удара ВСУ

Украинские военные днем в воскресенье нанесли удар по Белгороду, есть пострадавшие. Об этом на платформе «Макс» сообщил врио главы Белгородской области Александр Шуваев.

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