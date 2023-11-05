Выборы начинаются! Все избирательные участки в стране открылись

Сегодня всеобщие местные выборы проходят по всей стране во всех административно-территориальных единицах первого уровня – города (муниципалитеты), села (коммуны), и второго уровня – районы, муниципии Кишинев и Бэлць, за исключением населенных пунктов левобережья Днестра и Бендер.