Гибель немецкой группы армий «Б» в Рурском «котле» Жители Дюссельдорфа смотрят на входящие в город американские САУ M18 «Hellcat».
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Гибель немецкой группы армий «Б» в Рурском «котле» Жители Дюссельдорфа смотрят на входящие в город американские САУ M18 «Hellcat».
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