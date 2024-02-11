Ольга Бузова призналась, почему не может забыть Дмитрия Тарасова

Ведущая и певица Ольга Бузова ни как не может забыть бывшего мужа. Артистка в своем интервью с журналистами упомянула, что по-прежнему говорит о своем бывшем муже Дмитрии Тарасове, хотя считает его неинтересным для публики.
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