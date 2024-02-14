Собянин: В этом году приведем в порядок территории у 34 транспортных объектов

В рамках благоустройства создаются новые места притяжения для жителей В Москве продолжается работа по созданию удобных пешеходных связей между жилыми районами и станциями метро, Московским центральным кольцом (МЦК), Московскими центральными диаметрами (МЦД), платформами Московской железной дороги и транспортными узлами.