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Царьград

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Студенческие льготы в 2026 году: Реальные скидки, субсидии и бонусы и как их получить

Студенческие льготы в 2026 году: Реальные скидки, субсидии и бонусы и как их получить

Вы платите за проезд, музеи и спортзал, хотя могли бы экономить тысячи каждый месяц. Студенческие льготы в 2026 году стали шире, но о многих из них молчат.

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