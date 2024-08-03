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Военные новости ★ спецоперация

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Al Jazeera: Израильская авиация атаковала базы «Хизбаллы» в Сирии

Al Jazeera: Израильская авиация атаковала базы «Хизбаллы» в Сирии Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, израильские самолёты за прошедшие сутки трижды атаковали места дислокации боевиков ливанской группировки «Хизбалла» в Сирии близ границы с Ливаном.

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Комментарии
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Ольга Петровская
А ничего.что это территоия другого государства.что то израиль совсем концы попутал.может хвати им лезть во все дырки.У сша научились.позорище
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16 час.
Ольга Петровская
Почему этот тряпочный оон молчит.может туда нужны миротворцы ооновские?
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16 час.

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