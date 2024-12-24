Вы помните как на "прямой линии" Владимир Путин сослался на слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о том, что в спасательных работах по ликвидации мазута, выброшенного в результате аварии двух танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", задействовано 4 тысячи человек - и этого вполне достаточно? Но на самом деле - все как обычно.
"Мазут ушел в песок на штык лопаты". Эколог объяснил почему в Анапе "мартышкин труд"
Комментарии
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Yvan
Ответ на вопросы: "Все вышеперечисленные".
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2 час.
ЗЖ
Зоя Жук
При чем здесь Лукойл? Он какое отношение имеет к этой аварии? Каждый должен отвечать за свою деятельность в первую очередь. Помочь - да, могли бы, своими технологиями, оборудованием, реагентами, но требовать этого от них в такой вот хамской манере с раздачей купюр - это бред.
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41 мин.
ninikooo Митусова
Когда уже ВВП перестанет верить сказочникам из регионов?!
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10 мин.
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