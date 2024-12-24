"Мазут ушел в песок на штык лопаты". Эколог объяснил почему в Анапе "мартышкин труд"

Вы помните как на "прямой линии" Владимир Путин сослался на слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о том, что в спасательных работах по ликвидации мазута, выброшенного в результате аварии двух танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", задействовано 4 тысячи человек - и этого вполне достаточно? Но на самом деле - все как обычно.