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Свежие комментарии

  • Татьяна Пушкарь
    И это точно !Украина поставила...
  • Александр Глущенко
    На выставку днх  России привезли отборное надо , что бы хоть кто-то покупал , потом всё поменяется и будет , как сейч...В Минске показали...
  • Татьяна Пушкарь
    РОГОЗИН МОЛОДЕЦ!!! Только ему как говориться / палки в колеса вставляют/ А бюрократов у нас к сожалению ооочень многоУкраина поставила...

"Мазут ушел в песок на штык лопаты". Эколог объяснил почему в Анапе "мартышкин труд"

"Мазут ушел в песок на штык лопаты". Эколог объяснил почему в Анапе "мартышкин труд"

Вы помните как на "прямой линии" Владимир Путин сослался на слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о том, что в спасательных работах по ликвидации мазута, выброшенного в результате аварии двух танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", задействовано 4 тысячи человек - и этого вполне достаточно? Но на самом деле - все как обычно.

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Комментарии
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Yvan
Ответ на вопросы: &quot;Все вышеперечисленные&quot;.
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2 час.
ЗЖ
Зоя Жук
При чем здесь Лукойл? Он какое отношение имеет к этой аварии? Каждый должен отвечать за свою деятельность в первую очередь. Помочь - да, могли бы, своими технологиями, оборудованием, реагентами, но требовать этого от них в такой вот хамской манере с раздачей купюр - это бред.
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41 мин.
ninikooo Митусова
Когда уже ВВП перестанет верить сказочникам из регионов?!
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10 мин.

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